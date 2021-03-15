Экс-зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет колонии за взятку
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Жиделеву по делу о коррупции. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе райсуда в понедельник.
"Суд назначил Жиделеву наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом, кратным 35-кратной суммы взятки. Также он лишен классного чина и права занимать определенные должности на десять лет", - сказал собеседник агентства.
Представитель райсуда не уточнил конкретную сумму штрафа.
Действия Жиделева квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере).
Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что обвиняемый получил взятку в виде двух автомобилей премиум класса.
Жиделев покинул пост в прокуратуре в июне 2018 года.
Местные СМИ сообщали, что он был задержан 15 апреля 2019 года при попытке сесть в поезд до Москвы, той же весной его арестовали.