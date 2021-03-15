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СКР начал проверку после отравления шестерых детей угарным газом в КБР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Обстоятельства отравления шестерых детей угарным газом в частном домовладении в поселке Белая речка Кабардино-Балкарии выяснят следственные органы СКР по Кабардино-Балкарии.

"Проводится доследственная проверка по факту отравления в Нальчике шестерых детей угарным газом", - говорится в сообщении СУ СКР по КБР.

Вместе с тем проверку начала и прокуратура КБР.

В ночь на понедельник шестеро детей попали в больницу, отравившись угарным газом в частном домовладении в поселке Белая речка Кабардино-Балкарии. Трое детей в возрасте пяти месяцев, четырех и пяти лет поступили в реанимационное отделение республиканской клинической больницы, еще трое детей четырех, шести и восьми лет - в гастроэнтерологическое отделение этой же больницы.

В настоящее время медики отмечают положительную динамику в состоянии детей, отравившихся угарным газом. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, отмечает региональный Минздрав.

Кабардино-Балкария

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