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Экс-глава челябинского подразделения "Росспиртпрома" арестован за коррупцию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Бывший директор обособленного структурного подразделения "Тюбук" (входит в АО "Росспиртпром") Дмитрий Тарасов подозревается в получении взятки в 500 тысяч рублей за незаконный сбыт алкоголя, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, правоохранительные органы задержали Тарасова, который на тот момент занимал пост руководителя этого подразделения, 12 марта при получении взятки в Екатеринбурге.

"Он хотел за 500 тыс. рублей продать 6 тыс. бутылок спирта. Этот алкоголь был контрафактным. Тарасов, как должностное лицо, должен был уничтожить эти бутылки, весь этот спирт, а он из корыстных побуждений решил его продать", - сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что Тарасов был уволен на следующий день после задержания. Его арестовали на два месяца.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство не располагает.

В департаменте информации и внешних связей АО "Росспиртпром" агентству подтвердили, что обособленное структурное подразделение "Тюбук" (Челябинская область) входит в структуру акционерного общества. Оно, в частности, задействовано в исполнении госконтракта по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятой из незаконного оборота или конфискованной спиртосодержащей продукции, алкоголя, а также этилового спирта.

Что касается задержания директора этого подразделения, в компании оперативно прокомментировать информацию не смогли.

Тюбук Росспиртпром

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