Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

В РФ предложили создать государственную базу данных экстремистских материалов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект о создании информационного банка данных экстремистских материалов.

Документом (1129469-7) предлагается создать государственную информационную систему - банк данных экстремистских материалов для "обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение".

Ведение информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, оно же определит порядок использования банка данных.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности" (114-ФЗ).

В случае принятия поправки должны будут вступить в силу через год после официального опубликования - это время необходимо для разработки Минюстом порядка использования информационной системы, отмечается в пояснительной записке к документу.

Россия

Новости

Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');