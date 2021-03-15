В РФ предложили создать государственную базу данных экстремистских материалов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект о создании информационного банка данных экстремистских материалов.

Документом (1129469-7) предлагается создать государственную информационную систему - банк данных экстремистских материалов для "обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение".

Ведение информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, оно же определит порядок использования банка данных.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О противодействии экстремистской деятельности" (114-ФЗ).

В случае принятия поправки должны будут вступить в силу через год после официального опубликования - это время необходимо для разработки Минюстом порядка использования информационной системы, отмечается в пояснительной записке к документу.