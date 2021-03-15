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В Петербурге за день были ограблены три финансовые организации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Три вооруженных нападения на финансовые организации произошло в Петербурге в понедельник, следует из данных пресс-службы регионального главка МВД.

Утром в Приморском районе северной столицы неизвестный мужчина с ножом похитил выручку микрофинансовой организации. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Позже полиции стало известно о нападении на банк в Адмиралтейском районе города: неизвестный мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил около пяти тысяч рублей.

Около 17 часов другой мужчина в маске вошел в помещение микрофинансовой организации в Красносельском районе города и, угрожая оружием, похитил две тысячи рублей.

Преступники скрылись, полиция ищет их, сообщает пресс-служба.

Санкт-Петербург

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