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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A320neo, следовавший рейсом Новосибирск-Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. В Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР сообщили, что начали проверку по факту инцидента.

После взлета из новосибирского аэропорта Толмачево сработал датчик отказа правого двигателя, командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт. Самолет благополучно приземлился в Новосибирске.

На борту воздушного судна находились 154 пассажира, из них один ребенок. Никто не пострадал.

Следственная группа Новосибирского следственного отдела на транспорте провела осмотр места происшествия, получила объяснения от экипажа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск Толмачево

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