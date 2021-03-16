Некоторые микроорганизмы в Байкале оказались устойчивы к антибиотикам

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН в текущем экспедиционном сезоне планирует начать изучение влияния антибиотиков на экосистему озера Байкал, сообщил директор института, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" во вторник; по его словам, уже сейчас ученые определили, что некоторые микроорганизмы, обитающие в озере, оказались устойчивы к определенным антибиотикам.

"Как то, что мы употребляем, и потом это не проходит очистку, потому что очистные не рассчитаны на утилизацию этих компонентов, (...) или же они утилизируют, - в каком виде это потом поступает в водную среду. Так называемые ксенобиотики (чужеродные для живых организмов химические вещества, не входящие в биотический круговорот - ИФ)", - сказал Федотов.

Ученый отметил, что пока неизвестно, какое влияние оказывают эти формы фармацевтической продукции в Байкале. Он добавил, что уже сейчас "наши микробиологи определили, что уже в пелагической части (зона озера, не находящаяся в непосредственной близости от дна - ИФ) Байкала встречаются, скажем так, резистентные, то есть устойчивые к определенным антибиотикам" микроорганизмы.

"Уже у некоторых видов в микробиоме тестируется, что они никак не реагируют на антибиотики, то есть они уже как-то адаптировались. Может, они изначально уже были, конечно, к ним устойчивы, но вторая гипотеза, в которую не хотелось бы верить, что они действительно присутствуют, и организмы стали к ним устойчивы, к этим антибиотикам", - добавил он.

Перед экспедицией сотрудники Лимнологического института проводят экспериментальные опыты, чтобы определить возможности своих приборов обнаруживать антибиотики.

"Закупаем специальных рыбок для экспериментов, мешаем, грубо говоря, антибиотики, чтобы посмотреть чувствительность наших приборов, как мы можем обнаруживать, детектировать, как они входят в среду, хотя многое уже известно", - сказал Федотов, пояснив, что не все байкальские организмы могут жить в искусственных условиях.