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Свалку с мертвыми птицами нашли возле дачного поселка под Курском

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по сообщению СМИ об обнаружении в Курской области мешков с мертвыми птицами, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Как отмечается, мешки обнаружили на несанкционированной свалке вблизи садового некоммерческого товарищества "Лесок" Курского района.

Ведомство намерено проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также дать оценку работе уполномоченных органов.

По данным местных СМИ, неизвестные выбросили на свалку, находящуюся в непосредственной близости с дачными участками, мешки с мертвыми птицами, предположительно индюшками. Местные жители опасаются, что птица может быть носителем вирусов.

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