Два кубанца осуждены за нападение на семью бывшего вице-губернатора

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суд в Адыгее вынес обвинительный приговор двум жителям Кубани, которые в мае 2018 года напали на родственников бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Об этом сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Адыгеи Артур Абдулаев.

"Вячеслав Пономарев признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой), ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима. Иван Кононенко признан виновным по этой же статье, ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима", - сказал Абдулаев.

Он отметил, что с осужденных в пользу потерпевшего также взыскано более миллиона рублей.

Двое рецидивистов проникли в дом в адыгейском поселке, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Краснодарского края. Налетчики напали на спящих членов семьи, связали их пластиковыми хомутами и скотчем, вскрыли сейф, обыскали помещения, и скрылись с деньгами.

В результате нападения на месте преступления скончалась престарелая женщина. Ее муж, а также их дочь 1969 года рождения были госпитализированы.

Ахеджак работал в должности заместителя и первого заместителя губернатора Краснодарского края с 2002 по 2010 годы. Умер в декабре 2010 года. Похоронен на родине в ауле Псейтук Тахтамукайского района.