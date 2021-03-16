Школьник ранил ножом одноклассника в Самаре

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Самаре после инцидента в школе, где 11-летний ученик в ходе конфликта ранил ножом одноклассника, сообщает во вторник пресс-служба регионального СКР.

"Сегодня в одной из школ Октябрьского района Самары во время перемены произошел конфликт между двумя 11-летними мальчиками. По предварительным данным, один из учащихся нанес непроникающий удар ножом в область лопатки своему однокласснику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший ребенок госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).