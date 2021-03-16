В Петербурге задержали мужчину, подстрелившего брата из ракетницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Оперативники нашли и задержали водителя, выстрелившего из ракетницы в пассажира в Петербурге.

Пресс-служба регионального главка МВД во вторник сообщает, что конфликт произошел между двумя братьями, 38 и 35 лет. Причиной послужила внезапная ссора.

В настоящий момент старший из братьев, ранивший младшего, задержан, говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщалось, около 13 часов в Купчино водитель автомобиля выстрелил в пассажира, предположительно, из ракетницы, затем нанес несколько ранений острым предметом, а после скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.