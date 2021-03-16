В Минюсте заявили об оптимизации антикоррупционных разбирательств за счет поправок в закон

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий для чиновников отсрочку в выполнении антикоррупционных процедур по не зависящим от них обстоятельствам, оптимизирует разбирательства по таким случаям, заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

"Законопроект касается исключительно процедур установления того факта, что лицо подлежит или может подлежать в дальнейшем привлечению к ответственности", - заявил Логинов журналистам во вторник.

"Законопроект также имеет серьезную логику оптимизации. Вы можете себе представить, какое количество действий требуется от соответствующих служб, когда, например, из-за паводка человек не смог привезти в райцентр декларацию (о доходах - ИФ)", - пояснил замминистра.

По его словам, "закон нужен для того, чтобы каждый раз комиссии, которые рассматривают такие случаи, не принимали решение на свой страх и риск, чтобы они руководствовались каким-то заложенным в законодательстве механизмом".

"Ежегодно в комиссии поступает порядка 10 тысяч заявлений должностных лиц о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", - сказал Логинов.

Он добавил, что сам по себе закон не освобождает нарушителей от ответственности, а также не касается уголовного права.

Со своей стороны глава департамента факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов, комментируя законопроект, заявил "Интерфаксу", что фактически происходит "проникновение в антикоррупционное законодательство института форс-мажорных обстоятельств".

"У данного института есть объективные основания, делающие его распространенным практически во всех отраслях российского и зарубежного права: закон должен учитывать не только факты формального исполнения какой-либо обязанности или соблюдения какого-либо запрета, но и реальные жизненные обстоятельства, которые служат причиной к неисполнению или несоблюдению этих обязанностей или запретов", - сказал Соколов.

Государственная дума 10 марта приняла в первом чтении правительственные законопроекты об отсрочке выполнения антикоррупционных процедур для чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний при возникновении независящих от них причин.

Первым законопроектом предлагается временно освобождать представителей власти от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение признается последствием обстоятельств, независящих от обвиняемого.

При этом такое освобождение не является абсолютным, так как фактически устанавливается отсрочка для соблюдения указанных ограничений, запретов, требований и исполнения обязанностей.

Соблюдение указанных антикоррупционных стандартов должно быть обеспечено физическим лицом не позднее 1 месяца со дня окончания действия независящих от него обстоятельств.

Не зависящими от представителя власти могут быть признаны обстоятельства, "находящиеся вне его контроля", а также непреодолимые обстоятельства, которых было невозможно ожидать, в том числе стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

Признать обстоятельства не зависящими от чиновника должна будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный ей орган.

Согласно законопроекту, новая норма коснется государственных и муниципальных служащих, федеральных, региональных и муниципальных депутатов, членов Совета Федерации, судей, работников прокуратуры, МВД, ФСИН, Следственного комитета и МЧС, военнослужащих, таможенных работников, сотрудников Центробанка, Совета Безопасности, Счетной палаты, а также членов избирательных комиссий послов РФ.

Вторым законопроектом предлагается распространить данную норму на сотрудников государственных корпораций и компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов и других организаций, создаваемых на основании федеральных законов или организаций, "создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами".