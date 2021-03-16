Минэкономразвития оценило в 0,8% снижение производства в феврале без календарного фактора

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Снижение промышленного производства в РФ в феврале 2021 года с исключением "високосного дня" февраля 2020 года оценивается в 0,8% в годовом сравнении, говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщил Росстат во вторник, промышленное производство в РФ в феврале 2021 года в годовом выражении упало на 3,7% к тому же месяцу 2020 года после снижения на 1,9% в январе. За январь-февраль 2021 года промышленность упала на 2,8%.

"В феврале 2021 года промышленное производство снизилось на 3,7% г/г. Основное влияние на показатели выпуска промышленности в феврале оказал эффект высокой базы високосного 2020 года. По оценке, снижение индекса промышленного производства с исключением календарного фактора составило 0,8% г/г", - говорится в докладе министерства о промышленном производстве.

Календарный эффект сильнее всего проявился в добывающей промышленности, где производство носит непрерывный характер. "Спад в добыче полезных ископаемых в феврале составил 8,9% г/г (после спада на 7,4% г/г в январе), при этом с исключением календарного фактора, по оценке, снижение замедлилось до 5,6% г/г. Поддержку выпуску добывающих отраслей оказали добыча угля, а также прочих полезных ископаемых", - отмечают в министерстве.

"В обрабатывающей промышленности в феврале с исключением календарного фактора выпуск, по оценке, сохранился практически на уровне прошлого года, а с учетом календарного фактора зафиксирован спад на 2,4% г/г (после снижения на 0,2% г/г в январе)", - оценили в Минэкономразвития влияние фактора високосного дня и на обрабатывающую промышленность.

"В отраслевом разрезе, несмотря на высокую базу високосного года, продолжился уверенный рост в химическом комплексе (в том числе производство химических веществ увеличилось на 5,3% г/г, фармацевтическое производство - на 28,1% г/г), легкой промышленности (5,8% г/г) и машиностроении (включая производство легковых автомобилей - 6,4% г/г, что коррелирует с данными Ассоциации европейского бизнеса об увеличении продаж на 0,8% г/г в феврале). Отрицательный вклад в динамику обрабатывающих отраслей внесли производства непрерывного цикла - нефтепереработка (минус 9,4% г/г) и металлургия (минус 4,9% г/г)", - говорится также в обзоре министерства.

В 2021 году экономисты ожидают восстановительный рост промышленности на 3,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце февраля).

Минэкономразвития в прогнозе от сентября прошлого года (будет уточнен в апреле) прогнозировало рост промышленности в 2021 году на 2,6%.