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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в среду в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в среду в 6:38 по местному времени (21:38 вторника мск) на глубине 61 км. Его эпицентр находился в 183 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский округ Камчатского края), в 180 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс сейсмического события составил 14,5.

В течение пары часов после землетрясения примерно в том же районе произошла серия из более десяти афтершоков магнитудой от 5,6 до 3,6.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что наиболее сильное из землетрясений жители Усть-Камчатска ощутили силой до трех баллов. Жители Никольского подземных толчков не ощутили. Афтершоки в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.

Камчатка

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