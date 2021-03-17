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Мать троих детей, погибших на пожаре на юге Сахалина, взята под стражу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Обвинение в гибели при пожаре в селе Красногорск Томаринского района 9 марта троих маленьких детей предъявили следователи их 26-летней матери, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в среду.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По версии следствия, в день пожара обвиняемая оставила своих троих малолетних детей одних дома, закрыв в квартире, без присмотра взрослых людей. Они находились одни более полутора часов, вплоть до момента, когда в квартире произошло возгорание, в результате которого от отравления окисью углерода наступила их смерть", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ранее органы опеки изъяли у женщины еще троих ее несовершеннолетних детей (один ребенок находится в детдоме, еще двоих забрали приемные родители - ИФ).

По данным пресс-службы, следователи также предъявили обвинение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Томаринского района по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

"Обвиняемая, без достаточных к тому оснований, приняла решение об исключении семьи, где погибли дети, из банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении, в связи с исправлением поведения матери по отношению к малолетним детям, и рекомендовала посещать их не реже одного раза в квартал", - сообщает пресс-служба.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщалось, дети в возрасте одного года, трех и четырех лет погибли 9 марта во второй половине дня при пожаре в квартире, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома, в селе Красногорск Томаринского района.

Сахалинская область

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