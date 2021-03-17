Роспотребнадзор опубликовал меры поддержки потребителей в условиях пандемии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал список мер, направленных на поддержку потребителей в условиях пандемии вируса COVID-19, сообщается на сайте ведомства в среду.

"У граждан появилась возможность купить лекарства через интернет или по телефону, заказав их доставку на дом. Ограничения установлены только для психотропных, рецептурных препаратов, а также лекарств с высоким (свыше 25%) содержанием спирта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были введены штрафы за завышение цен на лекарства - при допущении превышения предельных оптовых надбавок к отпускным ценам производителя.

Также граждане могут вернуть деньги за несостоявшиеся авиаперевозки - денежные средства будут возвращены через 3 года с даты поездки с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, за отмененную бронь в гостинице с возможностью перенести сроки в пределах 18 месяцев с даты первоначального заселения, но не позднее конца 2021 года, а также при отмене зрелищных мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности, говорится в сообщении.