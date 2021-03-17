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В Курске умер ребенок, которого подожгла мать

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мальчик, которого мать облила горюче-смазочным материалом и подожгла, скончался в курской больнице.

Ребенок, доставленный из города Железногорска с обширными ожогами тела, умер в Курской областной клинической больнице. "В трагедии разбираются правоохранительные органы", - говорится в сообщении обладминистрации.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что семья, в которой воспитывался мальчик, состоит на учете территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако, по данным надзорного ведомства, необходимая работа с данной семьей должным образом не проводилась. В связи с этим прокурор внес представления главе администрации Железногорского района, в территориальный отдел полиции, а также директору образовательного учреждения.

Инцидент произошел вечером 15 марта в доме у подозреваемой. Женщина поссорилась со своим 8-летним сыном, затем они вышли во двор, где мать облила сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Осознав содеянное, подозреваемая сбила пламя и вызвала скорую. Ребенка госпитализировали с термическими ожогами 3 степени.

Женщина задержана и подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Курск Курская область Железногорск

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