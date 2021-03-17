"Роснефть" отрицает, что ее проекту «Восток Ойл» нужны деньги ФНБ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" отрицает, что что ее гигантский арктический проект "Восток Ойл" нуждается в финансировании из Фонда национального благосостояния.

Финансово-экономическая модель стратегического проекта "Восток Ойл" "не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования", говорится в заявлении компании.

Ранее о том, что "миллиарды долларов" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) государство может направить в инфраструктурные проекты и что в числе основных кандидатов на финансирование — проекты, связанные с нефтяным кластером "Роснефти" "Восток Ойл", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Эту публикацию пересказал Forbes. Bloomberg уточнил, что решений еще не принято и что Минфин, Минэкономразвития и "Роснефть" не ответили на запрос о комментарии.

В заявлении "Роснефти" говорится, Bloomberg и Forbes за официальными комментариями в компанию и не обращались, вопреки требованиям законодательства. Юристы "Роснефти" направили в редакции требования об опровержении.

В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти. Кроме того, "Восток Ойл" активно участвует в аукционах на недра на севере Красноярского края.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро.