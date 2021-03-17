Горбачев назвал распад СССР нарушением воли народа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза, который состоялся 30 лет назад, "был необходимым и справедливым", а распад Союза, по его мнению, был нарушением "воли всего народа".

"Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза", - заявил Горбачев "Интерфаксу".

Он напомнил, что именно на основе этого референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора: "Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП".

"Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза - это было ничто иное, как нарушение воли всего народа", - подчеркнул Горбачев.

Референдум о сохранении СССР - единственный за всю историю существования Советского Союза всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года и обсуждавший вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР. В референдуме из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%); из них 113,5 млн (76,43%), ответив "да", высказались за сохранение обновленного СССР.

Однако распад СССР все же произошел после провала августовского (1991 года) путча Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В итоге 8 декабря 1991 года главы трех стран-учредителей СССР (России, Украины и Белоруссии) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств.