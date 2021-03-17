"Газпром" и "ЛУКОЙЛ" создали СП "Лаявожнефтегаз"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" зарегистрировали совместное предприятие - ООО "Лаявожнефтегаз" (ЛВНГ, LVNG), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Учредителями СП выступили ООО "Газпром добыча Краснодар" (на данный момент 99% долей) и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (1%). Компания зарегистрирована в Ненецком автономном округе (НАО), в Нарьян-Маре. Управляющей компанией ЛВНГ является "Газпром добыча Краснодар".

Основным видом деятельности новой компании заявлена добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.

Ранее сообщалось, что совместной проектной компании "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" будет передана лицензия на месторождения Ванейвисского и Лаявожского участков недр в НАО. По данным администрации округа, объем инвестиций в месторождения составит порядка 200 млрд рублей, проект создаст более 1200 новых рабочих мест.

На подготовительном этапе совместное предприятие, в частности, проведет проектно-изыскательские работы и сформирует проектную документацию по обустройству месторождений и созданию инфраструктуры для подготовки и транспортировки углеводородов до пункта сбора нефти "ЛУКОЙЛа" и входа в газотранспортную систему "Газпрома". Будут определены потенциальные подрядчики и поставщики оборудования, подготовлены предложения по контрактной стратегии и условиям финансирования проекта.

Расположение месторождений в непосредственной близости к действующей производственной площадке ПАО "ЛУКОЙЛ" даст дополнительный синергетический эффект реализации проекта и потребует создания минимально необходимой инфраструктуры.

"Газпром" выиграл аукцион на Лаявожское и Ванейвисское месторождения еще в 2016 году, щедро предложив за них 23 млрд рублей при начальной цене в 8 млрд рублей. На них также претендовала "Роснефть" в надежде увеличить ресурсную базу проекта "Печора СПГ". Но цена в ходе аукциона вышла за пределы рентабельности проекта (по оценке "Роснефти"), и победа в торгах досталась "Газпрому".

Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м.

"Газпром" оценивает годовую полку добычи на месторождениях на уровне до 10 млрд куб. м газа в год.