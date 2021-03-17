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Треть нарушений, выявленных Счетной палатой за 2020 год, пришлось на госзакупки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году Счетная палата выявила почти 4000 нарушений на 355,5 млрд рублей, из общей суммы 108,7 млрд рублей пришлось на нарушения при проведении государственных закупок. Об этом говорится в годовом отчете контрольного ведомства.

Аудиторы выявили почти 1500 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 70,6 млрд рублей, из них 52,3 млрд рублей пришлось на нарушения, допущенные при исполнении бюджета.

По результатам проверок исполнения бюджетов Счетная палата установила 343 факта нарушений органами госвласти и внебюджетных фондов при выполнении их задач и функций на 14,5 млрд рублей.

Были выявлены нарушения порядка определения объема и условий предоставления из бюджета субсидий юрлицам на 12,8 млрд рублей. Еще 17 млрд рублей составили нарушения при реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Основные проблемные зоны - необеспечение своевременного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, наличие незавершенных проектных работ.

В сфере межбюджетных отношений лидируют нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий и других межбюджетных трансфертов - 9,8 млрд рублей. В сфере ведения бухучета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности было выявлено нарушений на 20,9 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата в прошлом году изучала вопросы повышения эффективности деятельности организаций с госучастием, в результате было выявлено нарушений на 500 млн рублей.

Объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств и других ресурсов составил в 2020 году 20,6 млрд рублей.

Счетная палата

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