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Дума приняла в I чтении законопроект об ответственности спасателей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому спасатели и их руководители не несут ответственности за гибель своих подчиненных и спасаемых людей в условиях оправданного риска или в состоянии крайней необходимости.

Документом предлагается дополнительно прописать в законе о статусе спасателей такие понятия, как "оправданный риск" и "крайняя необходимость".

Согласно законопроекту, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность спасателей и руководителей спасательных работ ограничивается ситуацией. Если риск был оправданным, а вред соотносится с опасностью и обстоятельствами, то от ответственности предлагается освобождать. При этом речь идет об ответственности за гибель или вред здоровью людей, других спасателей и за порчу имущества.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя журналистам законодательную инициативу, когда речь идет о спасении людей, "нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества".

Поэтому при оценке результатов работы спасателей нужно учитывать целый комплекс факторов - мотивы, обоснованность действий и ситуацию в целом."

Госдума Василий Пискарев

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