Член исполкома Олимпийского комитета задержан в Москве по делу о мошенничестве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд получил ходатайство следствия об аресте до 16 мая члена исполкома Олимпийского комитета России, президента Федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко. Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, ходатайство будет рассмотрено уже в среду, 17 марта.

Власенко задержали днем ранее. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Подробностей обвинения в суде не уточнили.

56-летний Алексей Власенко - заслуженный мастер спорта. Как следует из открытых источников, он занимает должности президента федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. В исполком ОКР он входит с мая 2018 года. Также он является членом бюро Европейской лиги плавания и членом высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.