Полиция выясняет причину массовой гибели собак в Оренбурге

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Оренбурга проверяют появившуюся в СМИ информацию о массовой гибели безнадзорных собак, сообщает пресс-служба УМВД по региону в среду.

Согласно опубликованной информации, неизвестные отравили собак в районе дома 49/2 на улице Гагарина, говорится в пресс-релизе. По данному факту проводится проверка, по ее окончании будет принято процессуальное решение, заявили в УМВД.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на школьницу напала собака, после чего девочке понадобилась медпомощь. Следственные органы установили, что сотрудники управления ЖКХ мэрии города не организовали работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

После инцидента прокуратура Оренбургской области провела проверку, в ходе которой выяснилось, что за прошлый год зарегистрировано свыше 250 обращений от людей, которых укусили бродячие собаки.

Прокурор Оренбурга обратился в суд с иском к мэрии, управлению ЖКХ по проблеме безнадзорных животных, где, в частности, потребовал создать приют для животных на территории города.

В то же время власти города признавали, что на улицах живут около 10 тыс. собак, которые опасны для людей. При этом стабильная цифра бродячих собак в норме должна составлять около 3 тыс.

В Оренбурге планируется построить муниципальный приют для безнадзорных животных. Предложение должны обсудить на заседании городского совета.