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Главврач красноярского онкоцентра уволен, несмотря на поддержку общественности

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Красноярского края принял решение не продлевать контракт с главврачом краевого онкологического диспансера Андреем Модестовым. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Борис Немик.

"Минздрав принял решение о ротации руководителей, кандидатура на должность руководителя онкоцентра сейчас рассматривается, это будет местный специалист, врач", - сказал Немик.

Он пояснил, что это решение связано в новыми требованиями к онкологический помощи в регионе.

"Есть задачи в онкологии, которые пока до сих пор решить не удалось, это такая обычная ротация, когда требуется усиление", - добавил министр.

Ранее на сайте www.change.org появилась петиция в защиту Модестова, адресованная Генпрокурору и президенту РФ. По версии автора петиции, врач будет уволен из-за корыстных интересов губернатора Красноярского края Александра Усса.

Ранее местные СМИ сообщили, что отставка главврача онкоцентра может быть вызвана его несогласием с формой частно-государственного партнерства с участием компании "МедИнвестГрупп" при строительстве нового корпуса медучреждения. Также, по данным журналистов, часть новых помещений якобы планируется отдать под частные услуги.

В начале марта власти региона обсуждали с председателем совета директоров ГК "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным создание нового центра оказания онкологической помощи совместно с онкодиспансером, а также новых объектов здравоохранения на территории краевой больницы, о чем сообщала пресс-служба правительства. По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Между тем глава краевого Минздрава заявил журналистам, что новое здание онкоцентра в настоящее время строится на краевые деньги.

"Сразу хочу сказать, что ни о каком рейдерском захвате, и привлечении сюда бизнеса в руководящий состав онкоцентра речи не идет, и никогда не шло. Та информация, которая, к сожалению, в прессе появилась, мне непонятна. Строительство идет за счет средств краевого бюджета. Мы обратились в правительство РФ для привлечения федерального софинансирования. Реорганизации онкоцентра не планируется", - подчеркнул чиновник.

Пресс-служба краевого Минздрава сообщает, что специалисты краевой Счетной палаты и территориального фонда ОМС при проведении плановых проверок деятельности онкоцентра выявили ряд нарушений при организации и оказании онкологической помощи населению Красноярского края.

"Ранее администрация учреждения информировалась о имеющихся жалобах и выявленных в ходе текущих проверок недостатках, ставился вопрос об устранении замечаний. В настоящее время министерством здравоохранения рассматривается вопрос о проведении в учреждении аудита независимыми федеральными экспертами. Главный врач диспансера находится на больничном листе по состоянию здоровья. Назначен исполняющий обязанности главного врача", - говорится в сообщении пресс-службы.

Андрей Модестов был назначен главным врачом красноярского краевого онкологического диспансера в январе 2010 года.

Красноярский край Андрей Модестов

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