Бывший полковник-связист осужден в Москве по делу о хищении более 210 млн руб.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы за мошенничество бывшего первого замначальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦА ЭМС РС) ФГУП "Воентелеком" (сейчас - АО), полковника запаса Сергея Лучанинова.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Лучанинов признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Несостоявшиеся электромагнитные исследования

Согласно фабуле дела, заявляли в Следственном комитете России, в 2005-2007 годах полковники запаса бывшие начальник ЦА ЭМС РС Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро АНО "Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии" (ЦПИП РИА) Зигмунд Федукович и экономист Юрий Величко реализовали преступную схему, в результате которой "Воентелеком" перечислил на счет ЦПИП РИА более 211,8 млн руб.

Деньги были выплачены за исследования и расчеты электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Вместе с тем, как установили следователи, ни ЦПИП РИА, ни привлеченные контрагенты не имели специалистов, способных выполнить эти работы.

Перечисленные средства фигуранты похитили.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал Смольникова, Федуковича и Величко виновными в мошенничестве, а Федуковича и Величко также - в легализации незаконно полученных денег. Федукович и Смольников получили шесть лет и три года лишения свободы соответственно, Величко - пять лет условно.

Лучанинов и Фунтов скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии. По территории страны он перемещался с паспортом гражданина Румынии, оформленным на чужую фамилию. Пока решался вопрос об экстрадиции в РФ, обвиняемый покончил жизнь самоубийством.

Лучанинов был задержан в январе 2020 года в Крыму. По информации СКР, длительное время он жил под чужой фамилией.