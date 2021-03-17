Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры тщательно мониторить состояние рынка труда и не допускать задержек в выплате зарплат.

"Нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда", - сказал он на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Президент заметил, что "в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда".

По его словам, свою роль в этом сыграли меры поддержки государством экономики и постоянный контроль исполнения трудового законодательства

Путин сказал, что в 2020 году органами прокуратуры были защищены социальные права более чем миллиона граждан. "Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что работникам прокуратуры удалось снизить зарегистрированную задолженность по зарплате с 2,1 млрд до 1,6 млрд рублей.

"А ведь это был очень сложный год, связанный с прекращением деятельности многих предприятий, хозяйствующих субъектов. А уровень задолженности сократился, тем не менее, более чем на миллиард. Это хороший показатель", - сказал он в связи с этим.