Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры тщательно мониторить состояние рынка труда и не допускать задержек в выплате зарплат.

"Нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда", - сказал он на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Президент заметил, что "в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда".

По его словам, свою роль в этом сыграли меры поддержки государством экономики и постоянный контроль исполнения трудового законодательства

Путин сказал, что в 2020 году органами прокуратуры были защищены социальные права более чем миллиона граждан. "Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что работникам прокуратуры удалось снизить зарегистрированную задолженность по зарплате с 2,1 млрд до 1,6 млрд рублей.

"А ведь это был очень сложный год, связанный с прекращением деятельности многих предприятий, хозяйствующих субъектов. А уровень задолженности сократился, тем не менее, более чем на миллиард. Это хороший показатель", - сказал он в связи с этим.

Владимир Путин Генпрокуратура

Новости

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Дело Михаила Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

Черноморский флот начал следить за вторым испанским фрегатом

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Минсельхоз отметил неготовность типографий к маркировке молочной продукции

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

Песков заверил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter

В Кремле заверили, что кабмин держит под контролем цены на топливо

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');