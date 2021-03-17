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Эксперт назвал беспрецедентным повышение цен на авиабилеты за рубеж

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Повышение цен на открытых зарубежных направлениях, популярных у туристов, стало беспрецедентным из-за квотирования рейсов, считает член общественного совета при Росавиации, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Мы столкнулись с беспрецедентным повышением цен на международные авиабилеты, прежде всего, это касается ОАЭ и Мальдив, где квоты и повышенный спрос привели к тому, что цены на этих популярных направлениях достигли того, что билет в Дубай продается за 150 тыс. рублей в экономическом классе", - сказал он.

По словам Горина, именно квотируемость рейсов мешает сейчас развитию туристической отрасли. Еще одна проблема - допуски чартеров. Он подчеркнул, что участникам туротрасли не всегда понятен принцип, по которому выдаются допуски на чартеры и грузопассажирские рейсы. Также неясно, сказал он, в каких случаях могут рассчитывать на получение допусков туристические авиакомпании.

"Как член рабочей группы Росавиации хочу заявить, что количество зарезервированных самолетов достаточно, пунктуальность находится на самом высоком уровне, и здесь тоже нужно продолжать работу по свободе воздуха, потому что не за горами открытие границ. Важный вопрос, до сих пор непонятный, почему не все аэропорты международные в России еще выполняют международные регулярные рейсы, пусть и по ограниченному кругу стран. Явный вопрос - аэропорт Сочи. И здесь наши обращения, общественных организаций, по этой проблеме в оперштаб (по борьбе с коронавирусом - ИФ), в Ростуризм будут помогать не только выездному туризму, но и въездному, который крайне для нас важен", - подчеркнул Горин.

Он сообщил, что, по данным Росавиации, в 2019 году авиакомпании перевезли по России 77 млн человек, а за рубеж - 55 млн. В 2020 году эти цифры составили соответственно 59 и 12 млн. Прогноз на 2021 год - 77 млн на внутренних линиях и 27 - на зарубежных. То есть, зарубежный пассажиропоток может вырасти в два раза.

"Уже ясно, что туризм станет драйвером восстановления транспортной отрасли. Мы видим, что от 35 до 100% пассажиров сейчас - это туристы в условиях заморозки деловых поездок", - добавил Горин.

По его словам, улучшению ситуации на рынке туристической перевозки поможет субсидирование государством чартерных программ туроператоров.

Дмитрий Горин РСТ Росавиация

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