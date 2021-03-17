В Ингушетии после 19 лет поисков задержан подозреваемый в 2 убийствах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве 19-летней давности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 27 августа 2002 года в сельском поселении Пседах злоумышленник из автоматического оружия расстрелял двух местных жителей - отца и сына. Один из мужчин скончался на месте, второй - в больниц.

С 2002 года предварительное следствие по этому делу было приостановлено за розыском подозреваемого.

Выяснилось, что предполагаемый злоумышленник под другим именем проживал в одном из регионов страны. Он был задержан по приезде в Ингушетию.

Ему предъявлено обвинение по статьям "убийство двух или более лиц" и "незаконное хранение или ношение оружия". Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.