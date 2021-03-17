Африканцев задержали под Смоленском при попытке незаконно попасть в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Группа уроженцев Африки задержана при попытке нарушить государственную границу РФ в районе населенного пункта Бухарино Смоленской области, говорится в пресс-релизе пограничного управления ФСБ по региону.

"При пособничестве неизвестных лиц иностранцы были доставлены к линии российско-белорусской границы и далее пешком пытались проникнуть на нашу территорию. Используя складки местности, они попытались незаметно обойти место несения службы пограничного наряда, но были своевременно задержаны", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы РФ.