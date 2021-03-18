Дорогу к аэропорту на востоке Камчатки закрыли из-за непогоды

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Проезд по дороге в Усть-Камчатском районе на восточном побережье Камчатки закрыли для всех видов транспорта из-за сильной метели, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 18 марта ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге "Рыбоконсервный завод-66" - аэропорт "Крутоберегово" Усть-Камчатского района", - говорится в сообщении.

Дорогу закрыли в связи с низовыми метелями, сильным ветром и плохой видимостью. Кроме того, ее чистит от снега спецтехника.