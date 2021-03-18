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Прокуратура требует снести баню с крыши многоэтажки в Кемерово

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Два административных дела возбуждено по результатам проверки законности строительства бани на крыше многоквартирного дома в Ленинском районе города Кемерово, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ (самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме) возбуждены в отношении собственника помещения.

Проверка показала, что сауна нарушает требования пожарной безопасности и прочие нормативные акты, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с требованием снести постройку.

Также отмечается, что управляющая компания "Флагман", которая занимается обслуживанием дома, знала о существовании сауны.

Как сообщалось, в феврале в соцсетях были опубликованы видеозаписи сауны, построенной на крыше дома. Помимо бани в помещениях находится комната с кальяном, мангал, рядом с постройкой уложен газон. После публикации прокуратура и госжилинспекция начали проверки.

Кемерово

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