Оператор "Газпрома" задумался о заправке электромобилей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром газомоторное топливо" - оператор "Газпрома" по развитию сети заправки газомоторным топливом - расширяет сферу своих интересов до сегмента электромобилей. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО заявило в уставных документах новый дополнительный вид деятельности - "деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями".

Также в марте 2021 года "Газпром газомоторное топливо" зарегистрировало представительство в Хабаровске (теперь у компании всего четыре представительства). Также у компании есть представительство в Ростове-на-Дону. Еще два представительства были зарегистрированы в 2020 году - в Белгороде и Калининграде.

У компании семь филиалов: Северо-Западный (Санкт-Петербург), Южный (Краснодар), Центральный (Москва, поселок Газопровод), Сибирский (Томск), Уральский (Екатеринбург), Средневолжский (Казань) и зарегистрированный в 2020 году Приволжский (Нижний Новгород).

В настоящее время в управлении "Газпром газомоторное топливо" находится более 350 объектов газозаправочной инфраструктуры, сообщается в справке на сайте компании.