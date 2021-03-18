Оператор VIP-обслуживания авиапассажиров в Уфе внезапно прекратил работу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Оператор, работавший с VIP-клиентами в уфимском аэропорту, ООО "Уфа ВИП Интернейшнл", прекратил работу без объяснения причин в ночь на четверг, сообщила пресс-служба аэропорта.

Предприятие экстренно организовало в кафе Sky Bar в терминале внутренних воздушных линий отдельную зону обслуживания пассажиров бизнес-класса и приравненных к ним категорий, объяснил через пресс-службу коммерческий директор МАУ "Уфа" Денис Никитин.

По его данным, долги ООО "Уфа ВИП Интернейшнл" по услугам питания превысили 6,5 млн рублей.

Никитин отметил, что аэропорт находится "в тесном взаимодействии с перевозчиками, пассажиры которых обслуживаются в бизнес-залах", и заверил, что обслуживание VIP-клиентов не ухудшится.

В компании "Уфа ВИП Интернейшнл" "Интерфаксу" сообщили, что обслуживание пассажиров прекращено в бизнес-зале, VIP-зал при этом работает.

Причину приостановки обслуживания пассажиров представитель оператора не уточнил.