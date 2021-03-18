Топ-менеджера будут судить в Петербурге за хищение у дольщиков миллиарда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 1 млрд рублей у участников долевого строительства жилого комплекса "Новая Скандинавия". Об этом сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Перед судом предстанет 66-летняя местная жительница, занимавшая руководящие должности в организациях застройщика (имя не называется). Ей инкриминировано мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая в 2012-2017 годах под предлогом строительства многоквартирных домов ЖК "Новая Скандинавия" незаконно завладела деньгами более 118 дольщиков на сумму более 976 млн рублей, а также банка в размере более 37 млн рублей.

Кроме того, женщина якобы похитила более 25 млн рублей заемных денег.

Уголовное дело рассмотрит по существу Петроградский районный суд Петербурга.

Пресс-служба уточняет, что в отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, один из подельников объявлен в международный розыск.

Согласно открытым источникам, ЖК "Новая Скандинавия" расположен в Выборгском районе Петербурга на территории бывшего предприятия "Озерки". Его строительство велось с 1998 года компанией "Петербургстрой-Сканска". В июле 2015 года из-за отсутствия финансирования застройщик остановил работы; из-за неисполнения обязательств по передаче квартир дольщиками ЖК включили в реестр проблемных объектов северной столицы. В ситуацию вмешались власти Петербурга, была достигнута договоренность о достройке комплекса с новым застройщиком – "БФА Девелопмент".