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СК заинтересовался нападением бойцовой собаки на ребенка в Новосибирске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по факту нападения пса бойцовской породы на 9-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 16 марта мальчик пошел на улицу, чтобы выгулять своего щенка и на первом этаже подъезда столкнулся с жительницей дома, которая как раз возвращалась с прогулки со своим псом.

"Собака была без намордника, и животное накинулось на мальчика, повалило его на пол и зубами вцепилось в ногу. Агрессивный пёс был на поводке, однако его хозяйка не смогла оттащить его от ребенка. Своими силами мальчик смог вырваться из пасти собаки", - говорится в сообщении.

Момент нападения запечатлен на видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в подъезде. После происшествия родителям пострадавшего мальчика пришлось обратиться в травмпункт, где ребенку зашили раны.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирск

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