Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

"Лента" задумалась об SPO ради увеличения free float

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" рассматривает SPO для увеличения free float, следует из презентации компании ко "Дню инвестора".

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Его объем составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн, еще $150 млн - в октябре. Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже".

Весной 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев. Стоимость одной бумаги и в рамках сделки с TPG и ЕБРР и в рамках оферты миноритариям составила $3,6. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

Почти столько же "Лента" стоит и сейчас: исходя из цены закрытия на LSE 17 марта ($3,63 за GDR), капитализация компании составляла $1,77 млрд.

До появления "Севергрупп" free float "Ленты" составлял 57,5%, в настоящее время в свободном обращении находятся 21,04% акций.

В презентации компании также говорится о дивидендах как о способе аллокации капитала, но сроки первых выплат и дивидендная политика не уточняются.

Кроме того, "Лента" продолжит инвестировать в улучшения существующих магазинов, открытие новых магазинов и развитие онлайна, а также возможные сделки M&A. Долгосрочной целью по коэффициенту чистый долг/EBITDA является уровень в 1,5х (на конец 2020 года - 1,5х по сравнению с 2,3х в 2019 году).

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей годом ранее. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов.

Лента Севергрупп

Новости

Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Песков назвал слова Байдена о Путине "очень плохими высказываниями"

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Косачев объяснил жесткие ответы Байдена по РФ тем, что тот не все услышал

Торговые центры METRO получили угрозы об отравлении продуктов

Пандемия коронавируса

Попова предложила не ждать скорой отмены масочного режима

В Госдуме заявили, что РФ учла неудачу с Telegram и теперь сможет заблокировать Twitter

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы

Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');