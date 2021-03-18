"Лента" задумалась об SPO ради увеличения free float

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" рассматривает SPO для увеличения free float, следует из презентации компании ко "Дню инвестора".

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Его объем составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн, еще $150 млн - в октябре. Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже".

Весной 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев. Стоимость одной бумаги и в рамках сделки с TPG и ЕБРР и в рамках оферты миноритариям составила $3,6. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

Почти столько же "Лента" стоит и сейчас: исходя из цены закрытия на LSE 17 марта ($3,63 за GDR), капитализация компании составляла $1,77 млрд.

До появления "Севергрупп" free float "Ленты" составлял 57,5%, в настоящее время в свободном обращении находятся 21,04% акций.

В презентации компании также говорится о дивидендах как о способе аллокации капитала, но сроки первых выплат и дивидендная политика не уточняются.

Кроме того, "Лента" продолжит инвестировать в улучшения существующих магазинов, открытие новых магазинов и развитие онлайна, а также возможные сделки M&A. Долгосрочной целью по коэффициенту чистый долг/EBITDA является уровень в 1,5х (на конец 2020 года - 1,5х по сравнению с 2,3х в 2019 году).

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей годом ранее. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов.