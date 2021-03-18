Сотрудник орловской ГИБДД оштрафован на миллион за взятку в 30 тыс. руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего сотрудника отдела ГИБДД по Свердловскому району Орловской области виновным в получении взяток, сообщает прокуратура региона.

Мужчина, занимая должность инспектора по исполнению административного законодательства, получил через посредника 30 тыс. рублей за то, чтобы гражданин избежал ответственности.

За получение взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) бывший полицейский оштрафован на 1 млн рублей. Кроме этого, он на три года лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Кроме того, осужденный лишен звания "старший лейтенант полиции".