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Кремль заявил, что Путин не поедет на военный парад в Афинах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не поедет в Афины на военный парад 25 марта на День независимости Греции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается представительства России (на мероприятиях в Греции), то я вам рекомендую обратиться в МИД, у президента нет в графике поездки в Грецию", - сказала Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В этом году Греция отмечает 25 марта 200-летие национальной освободительной революции, центральным мероприятием станет военный парад в Афинах.

Дмитрий Песков Владимир Путин Греция Афины

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