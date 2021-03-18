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Самолет МЧС повредил стойку шасси при посадке в Красноярске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Самолет Бе-200 МЧС России в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту "Красноярск", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что при посадке произошел подлом передней стойки. Никто не пострадал.

"С летного поля эвакуировано семь членов экипажа, пострадавших нет, возгорания и разлива топлива нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет совершал тренировочный полет.

В настоящее время воздушное судно убирают со взлетно-посадочной полосы аварийные службы, добавил источник.

МЧС Бе-200 Красноярск

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