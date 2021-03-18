Суд обязал липецкие власти отгородить школу от кладбища

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Главу Грязинского района Липецкой области обязали установить ограждение возле школы в селе Бутырки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав установить забор до 1 сентября.

По данным местных СМИ, школа находится на территории церкви и рядом с кладбищем, поэтому дети постоянно наблюдали похоронные церемонии и сами похороны. Жители утверждали, что школьники неоднократно жаловались на сложившуюся ситуацию, однако местные власти бездействовали.

В адрес главы района внесено представление. На сайте администрации муниципального образования сообщается, что главой района является Владимир Рощупкин.