Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом под Челябинском

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Два ДТП с участием машины и поезда произошло в четверг на переезде в Челябинской области, водитель одного из автомобилей погиб. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

"Водитель грузового автомобиля на перегоне Полетаево 2 - Клубника выехал на пути перед приближающимся хозяйственным поездом и получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры отмечает, что после столкновения поезда с КАМАЗом на железнодорожном неохраняемом переезде организована проверка.

Предварительная причина – нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля. Водитель КАМАЗА погиб на месте.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР уточняет, что автомобиль пересекал железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

По данным пресс-службы ЮУЖД, утром в четверг ДТП было зарегистрировано еще на одном железнодорожном переезде. Рядом с Чурилово (Челябинск) водитель LADA Granta проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом. Он получил травмы.

Сотрудники ЮУЖД отмечают, что для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров.

"Его масса в среднем 5 тыс. тонн, и состав из 30 вагонов способен раздавить автомобиль так же легко, как ваша машина сминает консервную банку", - отметили в пресс-службе.