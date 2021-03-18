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Российские пользователи Telegram заметили сбои в работе мессенджера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пользователи мессенджера Telegram заметили сбои в работе сервиса в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который наблюдает за работой популярных интернет-ресурсов.

К 17:59 мск было зафиксировано более 700 отчетов о сбоях в работе мессенджера. Большая часть пользователей (88%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 11% - на проблемы при отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

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