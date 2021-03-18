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Тело десятилетней девочки нашли в реке в Тверской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следствие в Тверской области устанавливает обстоятельства гибели десятилетней девочки, тело которой было найдено в реке Западная Двина, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По сообщению ведомства, днем 13 марта в городе Андреаполе девочка ушла из дома кататься с горки на ледянке и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Было установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имелась дорожка следов, ведущая на лед реки Западная Двина. Следы обрываются у кромки льда, около промоины.

С места происшествия следователи изъяли ледянку, гипсовые слепки следов детской обуви. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В поисковых мероприятиях было задействовано более 30 человек.

"Сегодня тело ребенка обнаружено в реке Западная Двина. Устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз", - подчеркнули в СКР.

Тверская область

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