Житель Чечни приговорен к семи годам колонии за участие в боях в Сирии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Рамзана Ахъядова из Чечни к семи годам колонии общего режима за участие в боях в Сирии в составе незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что Ахъядов в конце 2013 года воевал в городе Атма в Сирии, а в июне 2015 года в Турции "он склонял своего знакомого к созданию на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, подконтрольного запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"".

Подсудимый вину не признал.

Суд признал его виновным ч.1 ст.205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч.2 ст.208 УК (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования).