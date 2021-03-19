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Дума рекомендовала правительству пересмотреть критерии средних предприятий

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума рекомендует правительству РФ пересмотреть критерии отнесения предприятий к категории средних, повысить для них среднесписочную численность работников и годовую планку дохода, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте парламента.

Документ подготовлен по итогам доклада главы Минэкономразвития Максима Решетникова депутатам, который состоялся в начале февраля.

Как следует из документа, предельное значение среднесписочной численности работников для средних предприятий предлагается повысить с 250 до 400 человек. Сейчас, согласно закону, предельная численность может быть повышена только для ряда компаний в сфере легкой промышленности. Предельное значение годового дохода - с 2 млрд руб. до 4 млрд руб. в год. Предельные значения дохода для каждой категории субъектов определяются постановлением правительства.

Ранее Госдума приняла закон, который с 1 января 2021 г. увеличил значения финансовых показателей, при достижении которых компаниям необходимо проводить обязательный аудит. Он стал обязателен для компаний с годовой выручкой свыше 800 млн руб. или размером активов более 400 млн руб. Ранее аудит требовалось проводить, если объем выручки компании за предшествовавший отчетному год превышал 400 млн руб. или сумма активов в бухгалтерском балансе по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышала 60 млн руб. Принятие закона снизило нагрузку на ряд предприятий МСП.

Госдума Максим Решетников Минэкономразвития

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