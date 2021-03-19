Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Глава владимирского депздрава уволилась после проверки Росздравнадзора

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку директора департамента здравоохранения региона Елены Утемовой, сообщает пресс-служба областной администрации.

"С 19 марта 2021 года Утемова освобождена от замещаемой должности директора департамента здравоохранения Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по инициативе служащей", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности руководителя ведомства будет ее заместитель Александр Жестков.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Росздравнадзор нашел ряд нарушений при обеспечении жителей Владимирской области льготными препаратами.

Проверка проводилась в связи с многочисленными обращениями, поступившими в Росздравнадзор.

В ходе проверки были установлены факты несвоевременных закупок препаратов при наличии на эти цели средств, выделенных региону. Также найдены нарушения при распределении лекарств по аптечным организациям.

Помимо этого, Росздравнадзор отметил плохую работу "горячей линии" по вопросам льготного лекарственного обеспечения Владимирской области.

Материалы проверки направлены в прокуратуру области и областное управление Следственного комитета, аппарат главного федерального инспектора по Владимирской области.

Владимирская область Елена Утемова Владимир Сипягин

Новости

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Минцифры расширит круг лиц, которым запрещено учреждать СМИ в России

Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП

Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП

Самолет из Турции экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

Двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Путин назначил в новый состав ЦИК пять членов, включая Памфилову

Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

ЦБ допустил возвращение экономики РФ к докризисному уровню к концу года

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний

За хищение 10 млрд руб. задержали экс-глав энергосбытовых компаний
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');