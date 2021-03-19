Глава владимирского депздрава уволилась после проверки Росздравнадзора

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку директора департамента здравоохранения региона Елены Утемовой, сообщает пресс-служба областной администрации.

"С 19 марта 2021 года Утемова освобождена от замещаемой должности директора департамента здравоохранения Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по инициативе служащей", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности руководителя ведомства будет ее заместитель Александр Жестков.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Росздравнадзор нашел ряд нарушений при обеспечении жителей Владимирской области льготными препаратами.

Проверка проводилась в связи с многочисленными обращениями, поступившими в Росздравнадзор.

В ходе проверки были установлены факты несвоевременных закупок препаратов при наличии на эти цели средств, выделенных региону. Также найдены нарушения при распределении лекарств по аптечным организациям.

Помимо этого, Росздравнадзор отметил плохую работу "горячей линии" по вопросам льготного лекарственного обеспечения Владимирской области.

Материалы проверки направлены в прокуратуру области и областное управление Следственного комитета, аппарат главного федерального инспектора по Владимирской области.