Рост реального размера зарплат в РФ в январе практически остановился

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2021 года составил 0,1% в годовом выражении, сообщил в пятницу Росстат.

Ранее был зафиксирован рост на 4,6% в декабре, на 0,2% в ноябре, 0,5% в октябре, на 2,2% в сентябре, на 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, на 1,0% в мае. Снижение на 2% было зарегистрировано в апреле, рост на 5,9% - в марте, на 5,7% - в феврале и на 6,5% - в январе 2020 года,

Таким образом, рост зарплат в реальном выражении стал минимальным с кризисного апреля 2020 года, когда отмечалось их падение.

Как сообщалось, в целом за 2020 год зарплаты в реальном выражении выросли на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в январе 2021 года составила 49 516 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 5,3% по сравнению с январем 2020 года.

Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам публикуется на месяц позже. Поэтому данные по заработным платам за январь опубликованы только в марте в оперативном докладе за февраль.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 2,2%.