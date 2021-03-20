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Шесть человек пострадали при пожаре в Сургуте

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пожар в двухэтажном административно-бытовом здании в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел в субботу на площади 3,6 тыс. кв. м, шесть человек госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО.

Сообщение о пожаре поступило ночью в 2:15 по Москве. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 25 человек. "Четверо получили травмы - ушибы, переломы. Двое - отравление продуктами горения. Один получил ожоги, но он от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что на первом этаже здания были развернуты торговые павильоны и магазины, второй этаж был приспособлен для проживания людей.

"Для обогрева граждан предоставлен автобус и развернули пункт временного размещения, но пока граждане отказываются", - сказал собеседник агентства.

По состоянию на 4:21 мск пожар локализован на площади 3 тыс. 600 кв. м. В 5:12 ликвидировано открытое горение. В тушении задействовано 17 единиц техники и более 50 человек.

ХМАО

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