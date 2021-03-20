Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тыс. рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Около 20 тысяч гривен (порядка 54 тысяч рублей) остаются заблокированными на старой украинской карточке депутата Госдумы Натальи Поклонской в результате санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка "Райффайзен Банк Аваль", на которой около 20 000 гривен, - это "существенный удар" по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины", - написала Поклонская на своей станице в соцсети "ВКонтакте" в субботу.

Она пояснила, что эти деньги были заработаны еще в период работы в украинской прокуратуре до весны 2014 года, когда она уехала из Киева в Крым и стала прокурором республики, вошедшей в состав РФ.

Накануне стало известно, что СНБО Украины ввел "максимальный объем санкций" в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников и лиц, ответственных, по мнению Киева, за события в Крыму и Донбассе. Всего в списке 24 фамилии, среди которых, помимо Поклонской, глава Крыма Сергей Аксенов, экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, глава ЛНР Леонид Пасечник.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума.

Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.